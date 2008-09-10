После тяжелых нагрузок выпейте кофе

Ученым удалось выяснить, что кофеин помогает мышцам быстрее восстановиться после тяжелых физических нагрузок. Дело в том, что кофеин помогает лучше усваиваться глюкозе, а, кроме того, увеличивает скорость восстановления запаса гликогена после тяжелой физической работы.

Гликоген – это главное «топливо» наших мышц.

Ученые из Австралии провели исследования, поучаствовать в которых пригласили профессиональных спортсменов.

В ходе исследований выяснилось, что кофеин и углеводы, употребляемые до и во время тренировок, помогают не только значительно увеличить выносливость и силу спортсмена, но, впервые был установлен тот факт, что сочетание этих веществ еще и помогает мышцам восстанавливаться после физических тренировок.

Ученым удалось подсчитать, что спустя четыре часа после тренировок, уровень гликогена в мышцах у участников эксперимента, употреблявших кофеин, был выше на 66%. Было также установлено, что в крови у этих спортсменов в крови был повышен уровень инсулина, глюкозы и некоторых протеинов, которые помогают переносить глюкозу в мышечные клетки.

Следует также отметить, что при проведении данного исследования, использовались достаточно большие дозировки кофе.

Такие дозы эквивалентны пяти-шести чашкам крепкого черного кофе.

Следует также отметить, что кофеин еще в 2004 году был исключен из списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.

В настоящее время австралийские ученые планируют преступить к исследованиям, в ходе которых планируется оценить благоприятное действие умеренного количества кофеина на организм человека.

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