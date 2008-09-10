Новая краска уничтожит микробы на больничных стенах

Ученые из Манчестерского городского университета получили наночастицы диоксида титана и обнаружили, что при солнечном или люминесцентном освещении с их помощью можно уничтожать бактерий, в частности, кишечную палочку Escherichia coli, что часто вызывает кишечные расстройства.

Они выяснили, что наночастицы диоксида титана поглощают светло с определенной длиной волны и работают как катализаторы, разрушители клеток микроорганизмов.

Авторы доклада предлагают покрывать нанокраской стены и потолка в больничных помещениях для борьбы с бактериями, стойкими к антибиотикам. Также ее можно использовать в качестве дезинфицирующее покрытие стен в фармацевтических и пищевых компаниях.

За утверждением разработчиков, краска не дорога в производстве и поможет поддерживать чистоту в общественных помещениях в сравнительно дешевый способ.

tsn.ua/nauka