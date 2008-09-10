Почему лечение бывает неэффективным?

Каждый третий пациент не принимает назначенные ему врачом лекарственные препараты, сообщают ученые.

Именно поэтому, если назначенное лечение не оказывает ожидаемого эффекта, в первую очередь врач должен думать, а купил ли и выпил ли его пациент все назначенные таблетки и микстуры, считает доктор Андреас Сторм из Копенгагенского университетского госпиталя в Дании.

Датские ученые проанализировали данные 322 пациентов относительно приема ими 390 назначенных врачами препаратов. Через 4 недели после получения назначений около 30,7% больных не принимали никакого лечения. Большинство людей просто не купили назначенные препараты. Пожилые люди чаще следовали назначению докторов. Люди с хроническими заболеваниями реже следовали врачебным рекомендациям, чем пациенты с кратковременной патологией. Например, около 44,2% больных псориазом (хроническое заболевание кожи) не принимали необходимые лекарства по сравнению с только 12,2% больных инфекционными заболеваниями. Препараты для наружного применения покупались и применяли больными по назначению врача реже по сравнению с таблетированными формами.

Врачу следует постоянно находиться в контакте со своими пациентами. Наиболее простым и удобным способом являются телефонные звонки. Это помогает доктору контролировать не только течение заболевания и добросовестность приема больным назначенного лечения, но и возможные побочные эффекты терапии. Также следует назначать следующий визит в короткие сроки, чтобы проверить действие лечения и проконтролировать выполнение пациентом врачебных предписаний.

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