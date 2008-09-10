ООН обеспокоена популярностью синтетических наркотиков

Как сообщает центр новостей ООН, синтетические наркотики, такие как экстази, амфетамин и метамфетамин приобретают все большую популярность в развивающихся странах. В ряде из них они уже стали настоящей эпидемией среди молодежи. Об этом сообщается в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Его авторы отмечают, что классические наркотики, такие как кокаин и героин, выходят из моды, а синтетические наркотические средства пользуются огромным спросом, особенно в бедных государствах.

Эксперты ООН обращают внимание на то, что глобальная рыночная стоимость синтетических наркотиков достигла почти 65 миллиардов долларов. А вместе с тем, они просты в изготовлении и их производство не требует больших инвестиций.

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