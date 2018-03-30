Стволовые клетки: панацея или оружие?

Не так давно украинские ученые заявили о своей готовности начать испытания по клеточной трансплантологии. Все помнят историю Насти Овчар, которая вынесла из пылающего дома свою двухлетнюю сестренку Люду. Тогда девочка получила сильнейшие ожоги. Осмотрев пятилетнюю героиню, врачи констатировали, что ее травмы несовместимые с жизнью, направив девочку на дорогостоящее лечение в Нью-Йорк. Это было в начале 2005-го.

На тот момент, такую глобальную пересадку кожи могли делать только в двух клиниках мира – в США и Германии. Цена вопроса составила: от 300 000 евро. Конечно, не хочется углубляться в проблему, почему такое было невозможно у нас. Но все-таки, если бы наше государство щедро финансировало исследования украинских ученых, главным достижением которых стал тот факт, что из стволовых клеток им все-таки удалось вырастить эквиваленты кожи – фибробласты и кератиноциты (кстати, именно с их помощью можно восстановить кожный покров человека на 35-45%, даже если тело обгорело на 60-80%), тогда бы помощь Насте оказали и в Украине. Украинские ученые Института клеточной терапии выяснили, что среднестатистический человек, весом 70 кг за всю свою семидесятилетнюю жизнь обновляется на клеточном уровне 200 раз. В целом же человеческий организм синтезирует 14 тонн клеток. То есть происходит постоянная регенерация, благодаря стволовым клеткам, которые находятся в пуповинной (кордовой) крови. Так вот, источник стволовых клеток – плацента. В ней 70-100 грамм пуповинной крови, содержащей миллионы полноценных стволовых клеток.

После обычных родов или кесарева сечения, когда пуповина отделена от ребенка, а плацента извлечена из организма матери, приступают к забору пуповинной крови. Для этого пунктируют один из сосудов пуповины и «самотеком» собирают кровь в специальный заводской стерильный пакет с веществом, препятствующим ее свертыванию. Понятно, что процедура является абсолютно безопасной и безболезненной как для матери, так и для ребенка. Затем с помощью специальных биотехнологических методов из крови выделяют гемопоэтические стволовые клетки, замораживают их в жидком азоте и помещают в криобанк, где эти клетки сохраняются десятилетиями, не теряя своих целительных свойств.

На каком-то этапе жизни ребенка, если его, к несчастью, одолел тяжелый недуг, стволовые клетки могут быть разморожены и введены в больной организм. Создание индивидуального «неприкосновенного запаса» стволовых клеток пользуется большой популярностью за рубежом. Иными словами, при рождении ребенок получает своеобразную страховку, способную в дальнейшем защитить его от последствий многих вирусных, генетических и возрастных заболеваний, от радиационных и экологических катастроф. Контейнер с биологическим материалом перевозят в криобанк. Один такой банк по хранению стволовых клеток есть и при Институте клеточной терапии.

Если говорить о цене, то в Украине первичный забор биологического материала (пуповинной крови) стоит 5900 гривен, а хранение ее в криобанке в течение года 750-800 гривен. Для желающих хранить свою кровь десятилетиями существует своя система скидок. За рубежом стоимость первичного забора крови колеблется в пределах от 400 до 2000 долл. США. Украина: шаг вперед или в сторону? Тем временем, сегодня проблема стволовых клеток в мире как никогда актуальна. Только в США на работы в этой области выделяется $29 млрд. А результаты, полученные учеными, просто поражают.

Многие исследования уже вышли «из пробирок» на уровень клинических испытаний и в широкую практику, причем не только в развитых странах Запада, но и в СНГ, в том числе России. В Украине же исследованиями стволовых клеток занимаются: Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака АМН Украины (Донецк), Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова (Киев), Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Украины, Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко АМН Украины и Института клеточной терапии. Единственный минус, что из всех вышеперечисленных медучреждений хорошо финансируется лишь институт в Донецке. Владимир Гринь - директор Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака АМН Украины - не так давно заявил о современном оснащении их биотехнологической лаборатории в ожоговом центре. Ведь для того, чтобы спасти человека, пострадавшего от сильных ожогов тела, необходимо провести блок сложных процедур в специально оборудованном помещение. И это не просто выращивание кожного покрова с помощью стволовых клеток, а полная реанимация, начиная с вывода из шокового состояния и обезболивания. Потом идет работа с биологическим материалом (добыча стволовых клеток), а затем выращивание кожи с последующей заменой пораженных участков на теле человека.

Вот именно таким способом в Донецке уже вылечено более 200 человек, а в Украине около 1,5 тысячи. Итак, если в Украине вскоре начнутся испытания в области клеточной трансплантологии с применением стволовых клеток, то, по словам Александра Кухарчука, директора координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Украины, это свидетельствует о внедрении в нашей стране самых новых эффективных методов лечения сахарного диабета, цирроза печени, рассеянного склероза, инсульта, атеросклероза, инфаркта миокарда и др. болезней. Правда, из шестисот направлений в области клеточных исследований, которые существуют в мире, в Украине только пять вышли на уровень клинических испытаний. «Основные направления – нарушение регенерации тканей при травмах, сердечно-сосудистые заболевания, болезни крови, хроническая ишемия конечностей и сахарный диабет», – уточнил профессор Кухарчук. Но все же основной целью исследований со стволовыми клетками, которые сейчас проходят в мире, является выращивание отдельных органов человека из биологического материала (к примеру, почки или печени) этого же человека для трансплантации. Такой подход увеличивает шансы пациента на выздоровление и значительно снижает риск отторжения таких органов. Но, не смотря на значительный прорыв в исследованиях, сегодня все институты борются за выращивание клетки в трехмерном пространстве, например печень. «Мы можем направить стволовые клетки в нужное нам русло, ведь для нормальной работы печени необходимо всего 2-3% здоровых клеток», – утверждает Юрий Гладких, директор Института клеточной терапии.

А о перспективах выращивания с помощью стволовых клеток сердечного клапана и взаимосвязанной с ним сосудистой системы заявил один из ведущих кардиохирургов страны – Геннадий Кнышов, директор Национального Института Сердечно-Сосудистой Хирургии им. Н.М. Амосова АМНУ. В частности, он говорит, что «исследования показали, что стволовые клетки глубоко проникают в мышечную массу сердца, фиксируются там и дают рост сосудам. Да и само сердце можно выращивать с помощью матрицы, но сложность заключается в том, что клетки должны работать синхронно, а полученные кардиомеоциты – сами по себе». Последняя надежда обреченных или биологическое оружие Не смотря на успешные открытия и отличные результаты доклинических исследований, у ученых остается больше вопросов, чем ответов по применению стволовых клеток на благо человечества. Не секрет, что за последние годы Украина занимает лидирующие позиции среди других стран по распространению ВИЧ-инфекции.

А ведь именно с помощью клеточной медицины у таких больных теоретически могла бы появиться надежда. «Пока что нельзя однозначно сказать, так ли это, – говорит Виталий Кордюм, заведующий отделом регуляторных механизмов клетки Института молекулярной биологии и генетики. – Стволовые клетки, при попадании в кровь, быстро инфицируются, соответственно эффект от них будет кратковременный. Поэтому даже если заменить кровь инфицированного, то остальные органы, уже пораженные ВИЧ, дадут о себе знать». Но, несмотря на это, в Украине все же задумываются над подобными исследованиями. «Поскольку исследования стволовых клеток происходит в основном на доклиническом уровне, то нет на это официального разрешения властей, – продолжает Виталий Кордюм. – Что касается Украины, то у нас подобные исследования еще не велись и не ведутся. Правда, подобные испытания проводились на Западе. Биоматериал получали из зародышей животных (эмбрионов овец) и пропускали через ультрафильтр, который сохранял все важные элементы, убирая при этом только белки (где и размножается ВИЧ). Таким образом, сама клетка становится не восприимчивой к ВИЧ-инфекции. Вот и получается, что у людей с ВИЧ надежда может быть. Но технология создания иммунитета настолько близко подходит к созданию биологического оружия, что многие содружества государств откажутся от подобного финансирования такого широкомасштабного проекта». Выводы – прозрачны. Не единого слова в законе Не хотелось бы «закапывать в землю» историю, опыт и множество разработок отечественных специалистов только из-за отсутствия специальной государственной программы. По словам Анны Ельской, директора Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, в законе Украины о трансплантологии нет ни единого слова о стволовых клетках, что затрудняет контроль проводимых исследований в данной области. Например, сегодня появилось много мини-клиник, которые предоставляют услуги по омоложению лица и тела (инъекции стволовыми клетками), что часто сопровождается с нарушением санитарных норм и правил. Ведь «надо проявлять осторожность и тщательность к мировым достижениям науки, что бы не повторилась история с водородной бомбой», – напоминает Анна Валентиновна. Но, несмотря на все «но», в Украине достаточно остро стоит проблема нелегальной трансплантации стволовых клеток. «В настоящее время эта проблема не решается и статистика не ведется. Это является одной из причин, по которой необходимо разработать специальную государственную программу, а также привлечь Минздрав и органы внутренних дел для решения этой проблемы», – считает Кухарчук. В отличие от Украины в США и Великобритании создаются специальные Советы по стволовым клеткам. А только в районе Берлина существует шестнадцать подобных Институтов. Это значит, что мировое общество уделяет немало времени и финансов в этом направлении.

Так, например, в настоящее время сохранение стволовых клеток пуповинной крови – это самый перспективный путь создания собственного лекарства, которое может быть использовано в критических ситуациях. Этот факт выгоден как с социальной стороны, так и экономической. Во-первых, это важно для сохранения украинского генома, нашего генофонда. А, во-вторых, по словам Юрия Гладких, «только та страна, которая накопила биоматериал, будет иметь доступ к биологическим технологиям, а те государства, которые не успеют этого сделать, будут «покупать эти технологии, что станет огромной экономической проблемой». *** В последние годы Украина стоит на пороге демографического кризиса, осознав эту проблему, правительство все же стало бороться за увеличение численности и здоровье своей нации. Молодые семьи при рождении ребенка начали получать хорошую финансовую помощь от государства и как результат – «беременный бум». Но не все детки рождаются здоровыми. Многие имеют серьезные заболевания, вылечить которые, кстати, стало возможным с помощью стволовых клеток. Поэтому на развитие и финансирование этой области медицины следует обратить внимание нашего правительства. Ведь создав собственные банки пуповинной крови, мы будем иметь экономическую и социальную выгоды, поскольку не придется покупать дорогостоящие разработки иностранных ученых, а применять свои. Также безнадежно больные дети получат шанс на жизнь, а родители – помощь от своей державы. На сегодня, в Финляндии принят «Билль о важности собирания кордовой крови», а значит, они сохраняют свой генофонд.

Яна Минковская

«Главред»