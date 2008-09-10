Донетчина: в детской здравнице открыли гончарную мастерскую

Глава Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО и председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК приняли участие в открытии гончарной мастерской в детской здравнице "Изумрудный город" в г. Святогорске Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, мероприятие прошло сегодня в рамках реализации программы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО "Согрей любовью ребенка".

В.ЛОГВИНЕНКО и А.БЛИЗНЮК также осмотрели выставку гончарных изделий, изготовленных воспитанниками "Изумрудного города" и пожелали юным мастерам «творческого вдохновения и успехов».

После торжественного открытия мастерской А.БЛИЗНЮКУ и В.ЛОГВИНЕНКО предложили лично изготовить первые гончарные изделия.