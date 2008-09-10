В ”мясных киосках” Киева - полная антисанитария

После массового отравления киевлян некачественной шаурмой около станции метро «Лесная» ветеринарная милиция столицы изо всех сил взялась за проверку «мясных киосков». За неделю с 29 августа по 5 сентября правоохранители проинспектировали 41 точку по изготовлению шаурмы, хот-догов и кур-гриль. В большинстве нашли грубые нарушения.

— Прежде всего это отсутствие разрешений на предпринимательскую деятельность и изготовление пищевых блюд, использование животного сырья неизвестного происхождения без каких бы то ни было документов, которые свидетельствуют о его безопасности и качестве, — отметил на брифинге и. о. начальника Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий МВД Украины Николай Скок. — К тому же реализация продукции проводилась в антисанитарных условиях, а продавцы не имели личных медицинских книжек.

В результате проверки к административной ответственности в виде штрафа привлечено 26 человек. Вместе они обеднели почти на 2 тысячи гривен. Киоски вообще без разрешительных документов сразу прикрыли, другие —опечатали до окончательного вердикта.

Назвать точное количество киосков по изготовлению мясной продукции в столице Николай Скок не отважился, поскольку, по его словам, большинство из них работает без разрешений.

golos.com.ua