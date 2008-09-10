Во Львове учат как действовать при эпидемии птичьего гриппа

Сегодня, 10 сентября, во Львове стартовали украинско-американские учения «Раф энд Реди 2008», которые будут продолжаться до 20 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС во Львовской области, целью совместных учений является изучение и испытание процедуры получения и предоставления международной помощи в случае вспышки птичьего гриппа и пандемии птичьего гриппа; повышения организации взаимодействия центральных органов исполнительной власти, которые задействуются в учениях, выяснить уровень их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, которые произошли в результате птичьего гриппа и его пандемии.

В ходе учений с участием представителей США будет проводиться отработка практических мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с высокопатогенным гриппом птицы на базе Самбирской птицефабрики (Самбирский район Львовской области).

По сообщению пресс-центра, в проведении учений задействованы: от МЧС - Департамент гражданской защиты, Департамент управления спасательными силами, Департамент здравоохранения и медико-биологической защиты, Управление связи и оповещения, Управление международного сотрудничества, Отдел информационно-разъяснительной работы, Отдел связей со СМИ, ГП «Мобильный спасательный центр».

От других министерств и других центральных органов исполнительной власти – представители СБУ, МВД, Минздрава, МИД, Минобороны, Минтранссвязи, Минагрополитики, Минэкономики, Госкомветмедицины, Гостаможслужбы, Госпогранслужбы, Госкомтелерадио. От местных органов исполнительной власти – представители АР Крым, Львовской и Харьковской областей; от США - Национальная гвардия Калифорнии, Служба медицины катастроф Калифорнии, представители Посольства США в Украине и консульская служба.