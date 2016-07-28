Штаб Ахметова выдал жителям Донбасса более 9 миллионов наборов выживания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

"Чтобы постоянно поддерживать необходимый запас продуктовых наборов на пунктах выдачи, Штаб отправляет на Донбасс по 10-12 автоколонн в месяц. Таких колонн было 228 за все время работы. В них 5 247 фур. Всего доставлено 105 тыс. тонн продуктов. На сегодняшний день Гуманитарный штаб выдал 9 млн 40 тыс. продуктовых наборов мирным жителям Донбасса самых социально незащищенных категорий. Выдачи осуществляются по обе стороны линии соприкосновения. Часто эти продукты остаются единственным источником существования для людей. Чтобы постоянно поддерживать такой ритм работы Штаб работает как часовой механизм. Ежемесячно наши наборы выживания получают 400 тыс. человек. За почти 2 года работы Штаба Рината Ахметова спасено более 1 млн человеческих жизней. Это получатели помощи по всем направлениям работы», ‒ отметила Римма Филь.

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В июле в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе было доставлено порядка 360 тыс. взрослых и детских наборов, отправлено 11 автоколонн. Штаб делает все возможное, чтобы люди получали помощь своевременно и с максимальным комфортом для них. По обе стороны линии соприкосновения работают 38 стационарных пунктов выдачи. В Донецке и окрестных городах одиноким старикам и инвалидам волонтеры доставляют наборы прямо на дом.

Одним из основных фокусов работы Штаба Рината Ахметова остается помощь в «серой зоне». На линии соприкосновения в последние несколько недель возобновились частые обстрелы. Несмотря на ситуацию, мобильные бригады Штаба продолжают выезды в прифронтовые села и глубинку. На сегодняшний день всего сделано 253 выезда, выдано более 176 тыс. наборов. Волонтеры посещают те населенные пункты, где наибольшая потребность в продуктах питания. В июле побывали в Бугасе, Карловке, Павлополе, Кирово, Артемово, Гранитном, Чермалыке.

«В августе 2016 года Штаб Рината Ахметова продолжит доставлять гуманитарную помощь самым социально незащищенным категориям населения. В Донецк и Мариуполь планируется отправить более 210 двадцатитонных фур с продуктами. Из них будет сформировано 401,5 тыс. взрослых и детских наборов выживания. Первая августовская автоколонна отправится в Мариуполь уже 1-го числа», ‒ говорит Римма Филь.

Мобильные бригады планируют доставить помощь 15 тыс. жителей глубинки и «серой зоны» Донецкой области. Они посетят Майорск, Жованку, Курдюмовку, Нетайлово, Новотроицкое, Кодему и еще несколько десятков населенных пунктов. Подробный график выездов мобильных бригад в августе в ближайшее время можно будет найти на сайте Гуманитарного штаба.