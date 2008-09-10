Сегодня – Всемирный день предотвращения самоубийств

Сегодня отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, который проводится по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств /IASP/ при поддержке Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/. Цель этого Дня – привлечь внимание к миллиону жизней, ежегодно прерывающихся в результате самоубийств.

На сегодняшний день суицид стал настоящей проблемой для мирового здравоохранения. В результате самоубийств на нашей планете погибает больше людей, чем из-за войн и насильственных убийств, вместе взятых. При этом половина случаев смерти от неестественных причин во всем мире приходится на самоубийства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество смертей от суицида ежегодно составляет около 800 тысяч человек. Возраст более половины самоубийц - от 15 до 44 лет. По прогнозам специалистов, к 2020 году число самоубийств может возрасти в полтора раза. Люди, решающие покончить счеты с жизнью, используют всевозможные методы, при этом ВОЗ приводит 80 таких способов. Большинство же самоубийц предпочитают испытанную веками смерть через повешение.

По данным за 2006 год, самые высокие показатели самоубийств зарегистрированы среди мужского населения стран восточной Европы, также плохо дело обстоит в Литве, Эстонии, России, Латвии и Венгрии. Наименьшие же показатели отмечаются в Латинской Америке и исламских странах. При этом по Африке данные на этот счет практически отсутствуют.

Одной из самых весомых и поддающихся лечению причин самоубийств являются психические расстройства. Специалистами установлено, что существует прямая зависимость между самоубийством и потерей социального статуса. Для человека, находящегося в состоянии кризиса, принципиальными факторами является подавляющая важность неразрешимой проблемы и чувство беспомощности, безнадежности. Этим объясняется высокий уровень самоубийств среди людей, недавно осужденных, вышедших на пенсию, попавших в армию, или наоборот - демобилизованных офицеров.

Очень остро стоит проблема суицида и среди молодого поколения. Основной причиной подростковых самоубийств становится неразделенная любовь. При этом родители очень часто не замечают душевную травму ребенка или просто несерьезно относятся к его проблеме. Тогда подростки, излишне драматизируя ситуацию и не находя понимания окружающих, решаются на отчаянный шаг. Они составляет трогательные предсмертные записки, устраивая «показательные самоубийства» с расчетом на неудачу. Между тем, нередко желание привлечь внимание становится роковым для юных самоубийц.

Каждые сорок секунд на нашей планете кто-то лишает себя жизни, оставляя после себя душевные травмы в среднем у шести близких людей. Между тем, подчеркивают специалисты, самоубийство можно предотвратить, если быть внимательнее друг к другу. Ведь человек, решившийся на суицид, пытается завуалировано сигнализировать окружающим о своих планах. При этом чаще всего будущий самоубийца, оставаясь непонятым, начинает замыкаться в себе, готовясь пойти на отчаянный шаг.

В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда в голову невольно приходит мысль о суициде. Холодность, непонимание, безразличие и равнодушие окружающих – все это может толкнуть человека на совершение непоправимой ошибки. Если во время заметить тяжелое душевное состояние своего близкого и обратиться к специалисту за помощью, то можно избежать страшной трагедии.