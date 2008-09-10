Регулярная чистка зубов спасает от сердечных болезней

Группа новозеландских ученых пришла к выводу, что регулярная чистка зубов намного снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам доктора Грега Сеймура из новозеландского университета Отаго, хронические инфекции ротовой полости могут значительно увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, атеросклероза - сужения и закупорки артерий атеросклеротическими бляшками, что может приводить к инфарктам и инсультам.

"Разработано большое число теорий, связывающих стоматологические инфекции и болезни сердца. Одна из них связана с тем, что определенные белки, выделяемые бактериями, вызывают атеросклероз и способствуют его развитию ", - сообщил Сеймур, добавив при этом, что белки теплового шока вырабатывают бактерии, растения и животные в ответ на холод или повышение температуры, воспаление, нехватку воды или кислорода.

Так как стрессовые белки широко распространены, то иммунная система человека не всегда способна отличить белки своего организма от бактериальных. Поэтому иммунная система начинает атаковать собственные белки, в результате чего белые кровяные клетки могут скапливаться в тканях артерий, вызывая атеросклероз.

Таким образом, когда иммунная система реагирует на инфекцию в ротовой полости, она также атакует и белки собственного организма, вызывая заболевания артерий.

По мнению ученых, это открытие может значительно изменить профилактику болезней сердца, включив в число первоочередных мер гигиену полости рта, так как контроль заболеваний десен может быть очень важен для снижения риска болезней сердца.

Ранее американские ученые из медицинского центра Каролины заявили о том, что ежедневная чистка зубов приводит к проникновению в кровь большого числа бактерий, некоторые из которых могут вызвать серьезную болезнь сердца - инфекционный эндокардит.

По материалам РИА Новости