В столице ограничат продажу сигарет и алкоголя

На следующей сессии Киеврады депутаты будут голосовать за решение об ограничении курения в общественных местах Киева. Также депутатские комиссии готовят еще один проект решения, которым надеются ограничить продажу алкоголя и сигарет.

Избранники уже составили полный перечень мест, где курить запрещено. В него вошли: детские площадки; подъезды; лестничные клетки; учебные заведения; остановки общественного транспорта.

Как только Киеврада утвердит это решение - курильщиков-нарушителей будут наказывать.

Максимальный штраф, который придется заплатить нерадивым курильщикам – 85 гривен. За нарушителями будут следить специальные коммунальные бригады и милиция.

Также Киеврада планирует обратиться в парламент с просьбой увеличить штрафы, сообщает "5 канал".