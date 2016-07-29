Как уберечь здоровье в жаркие дни - советы врачей

Как подчеркивают медики, особенно это касается людей преклонного возраста, больных с хроническими кардиологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточным весом, тех, кто работает на открытых местностях, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования.

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Чтобы избежать негативного влияния жаркой погоды врачи советуют:

- избегать употребления алкоголя;

- носить легкую одежду;

- часто пить, не ожидая возникновения ощущения жажды;

- находиться в прохладном и кондиционированном помещении;

- носить головные уборы;

- избегать или уменьшить физические нагрузки;

- защитить себя от солнечных лучей;

- наблюдать за чувствительными к жаре людьми;

- не оставлять детей в закрытых автомобилях;

- избегать выхода на улицу в наиболее жаркие часы;

- часто принимать ванну или душ.

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Больным, употребляющим любые лекарственные препараты, следует обязательно советоваться со своим врачом относительно того, как они могут влиять на организм человека во время периода летней жары. Пациенты, которые принимают препараты, снижающие потерю тепла, должны быть проинструктированы врачом о самообследовании. К лекарственным препаратам высокого риска, которые могут увеличить риск негативного влияния на здоровья во время жаркой погоды, принадлежат диуретины, антихолинергические средства, нейролептики.

Научными данными подтверждено, чтобы не подвергать организм опасности во время жары следует придерживаться нескольких простых рекомендаций. В частности, независимо от жажды необходимо увеличить потребление чистой воды в течение всего периода жаркой погоды. С особым вниманием необходимо следить за людьми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно – лежачие больные, дети, пациенты со сниженной когнитивной функцией. Чувствительные люди должны в течение жарких периодов оставаться в прохладных или кондиционированных помещениях. Улучшить самочувствие может частый прием ванны или душа и ношение легкой одежды из натуральных тканей.

Также в жаркие периоды стоит снизить обычную физическую активность.