Украина планирует присоединиться к Глобальной стратегии по вирусным гепатитам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом.

По его словам, необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступа больных к качественным и безопасным лекарственным средствам и режимам лечения, проведения скрининговых обследований, усиления информационной составляющей по профилактике гепатитов и возможностей их лечения.

“Целью этой стратегии является решительная борьба с пандемией гепатитов и ликвидация этого вируса в мире до 2030 года, - сказал и.о. представителя ВОЗ и главы Бюро ВОЗ в Украине Луиджи Миглиорини. - В настоящее время ВОЗ работает над первым планом действий для стран по улучшению осведомленности о заболевании среди населения и повышению доступа к тестированию на гепатит”.

Он напомнил, что в 2016 году в Украине завершается реализация Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на 2013-2016 годы.

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По его словам, за это время в стране удалось улучшить ситуацию с выявлением больных гепатитами, утвердить национальные стандарты лечения гепатитов с учетом передового мирового опыта, наладить работу инфекционной службы, которая с каждым годом увеличивает объемы охвата больных необходимыми программами лечения, а также почти в стопроцентном объеме обеспечить регионы Украины тест-системами для скрининга донорской крови на маркеры гепатита С согласно заявленной потребности (494 тыс. 880 единиц).

В отношении обеспечения лекарствами больных гепатитами Илык сообщил, что на сегодняшний день в рамках выделенного государственного финансирования — 121558,8 тыс. грн. Международной специализированной организацией ООН – Программой развития ООН – в выполнение прошлогоднего договора о закупке обеспечены необходимыми лекарствами и вакцинами взрослые и дети, больные хроническими вирусными гепатитами В и С. Все закупленные лекарства и вакцины, по его словам, на сегодняшний день поставлены в Украину, завершается их поставки в регионы.