Если у ребенка гемангеома

Многие детки рождаются с так называемой гемангиомой. Гемангиома – это доброкачественная опухоль, состоящая из сосудов кожи. Гемангиомы встречаются не только на коже, но при оперативном вмешательстве их можно обнаружить на поверхности внутренних органов, например, на селезенке, легких или печени, кроме того, они могут также располагаться на внутренней стороне щек, языке.

Конечно, пятнышки, которые могут быть на лице новорожденного, пугают родителей.

Мало того, что эти пятна нельзя назвать красивыми, так, вдобавок ко всему, многие новоиспеченные родители бояться за жизнь и здоровье малыша. На самом деле, по большей части гемангиомы безопасны. Различают несколько видов гемангиом.

1. Пещеристая гемангиома. Этот вид гемангиомы появляется на теле ребенка очень скоро после его появления на свет. Сначала на тельце появляется маленькое синеватое пятнышко, которое начинает очень быстро расти. За очень короткое время пятнышко разрастается до довольно больших размеров. Пятно имеет красно-синий цвет. Гемангиома может очень быстро и бурно расти, но, когда достигает своего пика, то уменьшается в размерах. Если присмотреться к пятну, то можно увидеть скопление кровеносных сосудиков. Даже самая малейшая травма этой поверхности может привести к тому, что гемангиома начнет кровоточить. Но сильно бояться не стоит, так как примерно к 10 годам пятно значительно побледнеет и станет практически незаметным, на коже останется лишь бледный белый шрамик. А вот лечить пещеристую гемангиому хирургическим вмешательством не рекомендуется, так как после операции может остаться куда более значительный шрам.

2. Пламенеющий невус («винное пятно») – это родимое пятно, которое состоит из расширенных кровеносных сосудов кожи. Сосуды плоские и имеют насыщенный красный цвет. Чаще всего этот вид гемангиом встречается на коже головы и на лице. Удалить эти родимые пятна хирургическим путем не представляется возможным. Для избавления от них применяют инфракрасное излучение или лазерную терапию. Кроме того, не стоит забывать и о том, что «винные пятна» можно сделать менее заметными или полностью закрасить с помощью косметических средств.

3. Кавернозная гемангиома. Это родимое пятно достаточно крупных размеров, которое может приводить в вторичным инфекциям и изъявлению кожи. Эти родимые пятна связаны с кровеносными сосудами лежащими глубоко. Такие гемангиомы очень легко и обильно кровоточат, особенно в том случае, если повредить нарост. Такое кровотечение может создать серьезную угрозу жизни больного.

4.«Земляничная» (капиллярная) гемангиома. Этот вид гемангиом чаще всего встречается у недоношенных младенцев, а также может появиться через несколько дней после рождения. Это родимое пятно изначально выглядит как небольшое красное пятнышко, которое начинает быстро расти. Рост такой гемангиомы связан не с тем, что опухоль становится злокачественной, а с тем, что растет сам ребенок, кожа растягивает и растет гемангиома. Эти родимые пятна могут появляться и у взрослых людей, при этом они обычно жалуются на появление маленьких красных родинок.

Следует учитывать, что даже если гемангиомы и не опасны, но заняться их лечением все же стоит, ведь в наше время, когда особенно ценится телесная красота, леди, которые имеют гемангиомы обычно получают множество комплексов. Даже если гемангиома сама по себе пройдет, то все равно остается белый шрам. Девочки переживают это особенно остро.

В настоящее время большинство врачей сходятся в том, что лечение надо начинать как можно раньше. Способов лечения может быть множество. Хирургия, лазерная терапия, рентгеновская терапия, стероидная терапия, криохирургия (замораживание гемангиомы). Шрамы, которые останутся после удаления родимого пятна позже можно будет убрать с помощью косметической хирургии.

К сожалению, «винные пятна» полному удалению не поддаются, но при помощи лазерной терапии их можно сделать менее заметными. Следует также отметить, что не нужно бояться негативных последствий вроде рака и т.п.

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