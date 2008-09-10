В Киеве определены заказчики реконструкции объектов медицины

Столичные власти определили заказчиков проектирования и реконструкции целого ряда объектов здравоохранения.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, говорится в распоряжении Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В частности распоряжением определены организации, которые должны обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, определить генеральные проектные и подрядные организации, получить все необходимые разрешительные документы.

Так, заказчиком проектирования и реконструкции с надстройкой поликлиники №4 по улице Зоологической, 3 выступает Коммунальное предприятие «Инженерный центр». Также КП «Инженерный центр» определен заказчиком реконструкции помещения детской поликлиники по улице Коминтерна, 2-4, строительства станции скорой помощи на пересечении улиц С.Крушельницкой и улицы Вырливской на жилищном массиве Осокорки. Заказчиком газификации приюта для животных с обустройством крематория в пгт Бородянка и строительства пункта первичного ветеринарного осмотра выловленных животных по улице Сырецкой также выступает КП «Инженерный центр». Заказчиком реконструкции помещения бывшей молочной кухни и обустройства ее под амбулаторию семейного врача на проспекте Мира, 19/18 определена поликлиника №2 Днепровского района, а заказчиком реконструкции помещения бывшей молочной кухни под медико-социальный центр на бульваре Перова, 10 - Центральная районная поликлиника Днепровского района.