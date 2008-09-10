Что следует знать о холестерине

Принято считать, что холестерин – это плохо. Так оно и есть, но только наполовину, так как различают «плохой» и «хороший» холестерин.

«Плохой» накапливается на стенках сосудов, тормозит обменные процессы, провоцирует развитие ожирения. А вот «хороший» холестерин способствует выведению из организма «плохого» холестерина.

В организм человека с пищей поступает только 1/5 всего холестерина. А остальные 4/5 вырабатывается клетками организма. Специалисты рекомендуют регулярно подсчитывать холестерин, который вы получаете с пищей затем, чтобы его дневная доза не превышала 300мг. Важно также знать, какие продукты повышают уровень холестерина в крови, а какие понижают.

Уровень холестерина может значительно возрасти, если вы будете переусердствовать с употреблением какао и шоколада. Повышают уровень холестерина также пудинги, сливочное и молочное мороженое, торты, особенно если в состав крема входит масло и сметана, бисквиты, пирожные, сдоба.

Повысят уровень холестерина и продукты, приготовленные на основе цельного молока, к таким продуктам можно отнести: ряженку, сметану, сливки и т.д., а также мягкие сорта сыра.

Важно также ограничить потребление сливочного масла, животных жиров, твердых сортов маргарина, нутряного сала, кокосового и пальмового масла.

Не самым лучшим образом на вашем здоровье скажется также частое употребление в пищу жирных сортов птицы, таких как утка и гусь, а также бройлерных кур для жарки, куриных окороков.

Значительно повысить уровень холестерина могут также копченая колбаса, корейка, окорок, паштет, грудинка.

Диетологи также рекомендуют ограничить потребление субпродуктов, к которым можно отнести почки, сердце, печень, язык, мозги, и жирного мяса (свинины, телятины, баранины).

Ну, и, конечно же, пищей, требующей ограничения, являются чипсы, жаренные и соленые орешки, арахис, кокос.

Но при помощи пищи можно не только поднять уровень холестерина, но и уменьшить его.

К пище, которая снижает уровень холестерина, относятся: фрукты (особенно ананасы), свежие ягоды, а также свежевыжатый сок.

Отличным средством для снижения уровня холестерина в крови являются также замороженные и свежие овощи, репчатый и зеленый лук, зелень, например, петрушка, укроп, кинза, салат, шпинат, а также чеснок, фасоль, соя, бобы, горох и чечевица. Не отказывайтесь также от удовольствия полакомиться фруктовым льдом и желе, а также мюсли и низкокалорийными десертами, так как они также способствуют снижению холестерина.

Не пренебрегайте и употреблением растительных масел (кукурузного, подсолнечного, соевого, оливкового, персикового, льняного, рапсового, миндального).

Обратите свое внимание на постные сорта птицы, к таким можно отнести: курицу без кожи, индейку, дичь, куриную грудку. Отдавайте предпочтение постному мясу, например, крольчатине или говядине.

Выбирайте обезжиренное (0,5-1,5%) молоко, йогурт, простоквашу, творог, кефир. Следует также отметить, что употреблять лучше твердые сорта сыра, например, эдамский, моцареллу, пошехонский, кроме того, полезен и сыр из козьего молока, например, сулугуни, осетинский.

Не стоит пренебрегать рыбой и морепродуктами. Обратите свое внимание на тунец, скумбрию, сардины, лосось, тунец, треску, палтус, пикшу, окуня, судака, форель, макрель, морские гребешки, моллюски, мидии и устрицы.

Следует также отметить, что уровень холестерина в крови находиться в пределах нормы, если не превышает 5,2 ммоль/л, а если ваш уровень превышает этот показатель, то необходимо принимать меры.

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