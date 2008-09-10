Спорт в молодости - хорошая память в старшем возрасте

Австралийские специалисты призывают пожилых людей к физической активности после того, как они обнаружили, что всего 20 минут спортивных занятий каждый день предотвращают потерю памяти, а регулярная физическая деятельность приводит к длительному усовершенствованию её функций. По словам экспертов из Западного австралийского института медицинских исследований /WAIMR/ и Центра здоровья и старения /WACHA/, для того, чтобы помнить дни рожденья друзей и список покупок, пенсионерам необязательно участвовать в беговом марафоне - достаточно просто ежедневно осуществлять гимнастическую разминку. Для защиты памяти подойдёт даже простая ходьба или танцы. Физическая активность важна и для общего умственного здоровья, так как способна запретить прогрессию слабоумия и болезни Альцгеймера, говорят неврологи.

В эксперименте 170 добровольцам старше 50 лет было предписано достигнуть 150 минут физических упражнений каждую неделю в течение шестимесячного периода. Было доказано, что любые виды спортивной активности значительно улучшали познавательные навыки и блокировали возрастное ухудшение памяти за счёт снижения воспалительных процессов на мозг и препятствовали потере нейронов в мозговых тканях.

ami-tass.ru