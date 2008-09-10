Плохое питание беременной грозит ожирением ребенку

Группа британских ученых из центра репродукции и раннего развития Университета Ноттингема заявила о том, что во время беременности необходимо хорошо питаться, так как скудное питание может привести к развитию у будущего ребенка ожирения.

Ученые под руководством доктора Хелен Бадж изучили, как влияет изменение рациона питания у беременных овец на развитие будущих ягнят.

Оказалось, что недостаток питательных веществ в утробе матери может привести после рождения ребенка к сильному нарушению его жировых клеток. А это в свою очередь может стать причиной ухудшения способности детского организма нормально усваивать пищу.

В настоящее время ученые намерены выяснить, что именно должна есть женщина во время беременности, чтобы это наилучшим образом отразилось на развитии ребенка.

"На данный момент лучшее, что мы можем посоветовать беременным женщинам - это придерживаться здоровой, сбалансированной диеты", - сообщила доктор Бадж.

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