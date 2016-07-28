Принята отставка замглавы Госветфитослужбы Вержиховского

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 27 июля 2016 года №546-р.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба находится в процессе ликвидации и передачи функций Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Вержиховский фактически руководил Госветфитослужбой с мая 2015 года, когда он был назначен заместителем главы этого ведомства. До этого он занимал должность директора департамента ветеринарной медицины ведомства. Последний председатель Госветфитослужбы Владимир Горжеев был уволен еще в апреле 2014 года.