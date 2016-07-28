Принята отставка замглавы Госветфитослужбы Вержиховского
10:40, 28 июля 2016Страна
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Кабинет министров уволил Александра Вержиховского с должности заместителя главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы по собственному желанию.
Фото УНИАН
Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 27 июля 2016 года №546-р.
Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба находится в процессе ликвидации и передачи функций Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Вержиховский фактически руководил Госветфитослужбой с мая 2015 года, когда он был назначен заместителем главы этого ведомства. До этого он занимал должность директора департамента ветеринарной медицины ведомства. Последний председатель Госветфитослужбы Владимир Горжеев был уволен еще в апреле 2014 года.
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