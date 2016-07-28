Кабмин уволил Шафранского с должности заместителя главы Минздрава

09:50, 28 июля 2016
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Кабинет министров уволил Виктора Шафранского с должности заместителя министра здравоохранения.

фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 июля.

Согласно сообщению, Шафранский уволен по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, Шафранский с 27 апреля исполнял обязанности министра здравоохранения.

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