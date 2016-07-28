Кабмин уволил Шафранского с должности заместителя главы Минздрава

Кабинет министров уволил Виктора Шафранского с должности заместителя министра здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 июля. Согласно сообщению, Шафранский уволен по собственному желанию. Как сообщал УНИАН, Шафранский с 27 апреля исполнял обязанности министра здравоохранения. Читайте такжеУльяну Супрун назначили и.о. министра здравоохранения 27 июля Кабмин назначил и.о. главы Минздрава - первого заместителя министра здравоохранения Ульяну Супрун.

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