Кабмин уволил Шафранского с должности заместителя главы Минздрава
09:50, 28 июля 2016Страна
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Кабинет министров уволил Виктора Шафранского с должности заместителя министра здравоохранения.
фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, соответствующее решение правительство приняло на заседании 27 июля.
Согласно сообщению, Шафранский уволен по собственному желанию.
Как сообщал УНИАН, Шафранский с 27 апреля исполнял обязанности министра здравоохранения.
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