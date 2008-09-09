В Иране - кампания против кесарева сечения

Министерство здравоохранения Ирана намерено сократить число операций кесарева сечения. По статистике, 40% детей в Иране появляются на свет в результате хирургического вмешательства, сообщает AFP.

В Тегеране каждый второй ребенок рождается с помощью кесарева сечения, а в городах Исфахане и Гиляне этот метод применяется более чем в 60% родов. Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение кесарева сечения не более чем в 10-15% родов, сообщила руководитель отдела по делам материнства иранского Минздрава Насрин Чангизи (Nasrin Changizi).

Она отметила, что многие женщины предпочитают элективное кесарево сечение (то есть кесарево сечение без медицинских показаний), из–за боязни боли и разрывов родовых путей. Кроме того, в стране бытует мнение, что естественным путем рожают лишь бедные женщины. При этом большинство беременных не знают о преимуществах естественных родов и об осложнениях, связанных с проведением кесарева сечения, добавила Чангизи.

Представитель Минздрава подчеркнула, что высокий процент кесаревых сечений связан и с позицией самих акушеров-гинекологов. Многие врачи не верят в возможность благополучного исхода естественных родов и назначают операцию при малейшем риске осложнений. Определенную роль играет и то, что медикам просто не выгодно принимать естественные роды, продолжающиеся в течение долгих часов. Доходит до того, что женщинам, желающим родить естественным путем, приходится специально искать специалиста, готового принять «обычные» роды.

Чангизи подчеркнула, что Минздрав вводит ряд мер, призванных сократить число кесаревых сечений без медицинских показаний. В частности, врачам предложат пройти курсы переподготовки для обучения оптимальному ведению естественных родов. Кроме того, планируется повысить зарплату, а также ответственность акушерок, чтобы они могли наблюдать за течением родов во время многочасовых схваток у женщин. Одновременно в больницах появятся курсы для беременных, где женщин будут обучать правильному дыханию в родах, а также технике релаксации для облегчения болей.

Предполагается, что введение этих мер позволит сократить число кесаревых сечение до 20-25% к 2013 году, сообщили в министерстве.