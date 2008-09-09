Газированные напитки вызывают кариес

В ходе исследований, проведенных британскими учеными, было установлено, что газированные напитки оказывают негативное влияние не только на стенки желудка, как считалось ранее, но и разрушают зубную эмаль. В результате, зубы приобретают нездоровую чувствительность к резким перепадам температуры. Повреждение эмали, в большинстве случаев, приводит к развитию кариеса.

Особое беспокойство врачей в этой ситуации вызывает тот факт, что страстными поклонниками газированных напитков являются маленькие дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет.

Чтобы снизить вредное воздействие газировки на организм, стоматологи и гастроэнтерологи рекомендуют придерживаться простых правил: наслаждаться напитками во время или после приема пищи, а не на голодный желудок; использовать «соломинку» и, конечно же, соблюдать правила гигиены для полости рта.

dentaclass.ru