В России отменят энергетические напитки

На рассмотрение Государственной думы предложен проект федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков», принятый законодательным собранием Краснодарского края.

Если закон примут, будет запрещена розничная продажа и потребление этих напитков в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи. Определение мест торговли этими напитками будет возложено на органы местного самоуправления.

Энергетические напитки: бодрость взаймы Материал журнала

Будь здороваНеобходимость принятия нового закона его авторы видят в том, что тонизирующие безалкогольные (в просторечии – «энергетики») и слабоалкогольные напитки потребляют в основном несовершеннолетние граждане, которые, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «в силу отсутствия должного жизненного опыта не в состоянии адекватно воспринимать рекламу тонизирующих напитков в средствах массовой информации, наружной уличной рекламе, а также многочисленных публичных рекламных акциях».

По мнению авторов законопроекта, кофеин синтетического происхождения и природные биологически активные вещества из разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, могут ухудшить здоровье детей, подростков и людей с хроническими заболеваниями. Употребление же «энергетиков», содержащих алкоголь, «влияет на характер алкогольного опьянения, снижая его выраженность, что может привести к неадекватной оценке собственного состояния, способствовать утрате контроля за выпитым и побуждать к повторному употреблению алкоголя».

По оценкам Национальной алкогольной ассоциации, в настоящее время рынок энергетических напитков России составляет 20 миллионов, а рынок слабоалкогольных напитков – 400 миллионов литров в год.

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