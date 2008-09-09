Отменено решение об освобождении ”черного” трансплантолога

Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского районного суда Донецка от 29 августа об освобождении израильского хирурга Михаила ЗИСА из-под стражи.

Как пояснили УНИАН в канцелярии Донецкого областного апелляционного суда, постановление суда еще не готово, но 8 сентября дело было рассмотрено и решение уже принято.

Как ранее сообщил корреспонденту УНИАН адвокат М.ЗИСА Олег КУРИННЫЙ, 29 августа Ворошиловский райсуд Донецка под председательством судьи Геннадия МИЩЕНКО рассмотрел жалобу о признании незаконным задержания М.ЗИСА и его дальнейшего содержания в СИЗО.

«Суд постановил признать незаконным задержание М.ЗИСА 28 июля 2008 года и дальнейшее его содержание в СИЗО №5, - заявил О.КУРИННЫЙ. - И вынес решение немедленно освободить моего подзащитного». Адвокат отметил, что на этом заседании суда М.ЗИС не присутствовал (его не привозили из СИЗО), поэтому «в тот же день, 29 августа, около 13-ти часов удостоверенная копия этого постановления была доставлена курьером суда и вручена администрации СИЗО №5 г. Донецка».

В свою очередь, начальник Донецкого СИЗО №5 Станислав БРАТИН отказался, по словам адвоката, выполнять постановление суда и освободить М.ЗИСА.

Начальник СИЗО, уточнил О.КУРИННЫЙ, объяснил свое решение тем, что для него не было разницы в постановлении Ворошиловского районного суда Донецка о задержании М.ЗИСА от 30 октября 2007 года для экстрадиции его в Молдову и постановлении того же суда об отмене ареста от 29 августа 2008 года.

М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители. М.ЗИС обвинялся в торговле людьми.

В октябре 2007 года судья Ворошиловского райсуда Донецка Г.МИЩЕНКО вынес решение о его задержании для экстрадиции в Молдову. Но поскольку процедура экстрадиции ограничена сроком 40 суток, а за это время украинская сторона не успела передать молдовской стороне хирурга, этот же судья был вынужден принять решение о его освобождении.

18 декабря 2007 года Апелляционный суд Донецка отменил решение Г.МИЩЕНКО об освобождении М.ЗИСА и вынес решение о его экстрадиции в Молдову.

3 июля 2008 года Ворошиловский районный суд под председательством судьи Ирины БУХТИЯРОВОЙ отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание. Однако после очередного слушания дела исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми УМВД Украины в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ по распоряжению прокурора Донецкой области Виталия МУРЗЫ взял под стражу М.ЗИСА и направил в СИЗО.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с израильского хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации.

Гособвинитель от имени прокуратуры просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

21 августа 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка его оправдал. Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.