Песни ”Битлз” будут лечить от депрессии?

В наибольшем онлайн-опросе личных воспоминаний, что когда-либо проводился, более, чем 3 000 людей ассоциировали самые яркие воспоминания с популярной группой 60-х.

Целью опроса было исследовать, как именно ассоциации с творчеством "Битлз" пролили свет на психологическое влияние автобиографичной памяти.

"Автобиографичная память очень важна для ощущения себя, для самоидентификации", - говорит один из исследователей, доктор Кетриона Моррисон (Dr Catriona Morrison).

"Что интересно, - продолжает она, - что большинство воспоминаний остаются именно с юности - то есть поры, когда человек определяется со своими музыкальными вподобаннями. Именно тогда музыка оказывает наибольшее влияние на нас."

Исследователи также были шокированы сходством настроений, чувств, сцен и ситуаций, какие люди по всему мировые связывали с творчеством "Битлз".

За исключением убийства Джона Леннона, возникающие воспоминания оказались по большей части очень позитивными.

Профессор Мартин Конвей (Martin Conway) допустил, что счастливые воспоминания о "Битлз" можно применять в лечебной практике - помогать людям бороться с депрессией.

tsn.ua/nauka