Гройсман настаивает на внесении на ближайшее заседание Кабмина концепции реформы здравоохранения

Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на внесении на ближайшее заседание правительства концепции реформы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров

"Надо дать возможность заместителю министра (Ульяне Супрун), которая будет заниматься реформой здравоохранения, проанализировать те наработки, которые уже есть у нашей команды, возможно, сделать некоторые корректировки, но вынести на ближайшее заседание правительства саму концепцию реформы здравоохранения в стране", - сказал он.

Гройсман отметил, что реформа должна улучшить качество услуг и обеспечить доступность лекарств.

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