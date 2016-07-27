Кабмин планирует назначить Супрун и.о. министра здравоохранения

10:59, 27 июля 2016
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Кабмин 22 июля назначил волонтера Ульяну Супрун на должность заместителя министра здравоохранения.

Ульяна Супрун / Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины планирует возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на недавно назначенного заместителем главы Минздрава Ульяну Супрун.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы сегодня планируем проголосовать и поддержать изменения в руководстве Минздрава. Мы возложим с 1 августа, в случае поддержки правительства, но я думаю, что правительство поддержит, исполнять обязанности министра здравоохранения на Ульяну Супрун", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 22 июля назначил волонтера Ульяну Супрун на должность заместителя министра здравоохранения.

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Президент Украины Петр Порошенко вручил паспорта граждан Украины Ульяне и Марку Супрун / Фото: УНИАН

Ульяна Супрун родилась и выросла в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции Достоинства работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию «Защита патриотов», занимающуюся тренингами по тактической медицине и обеспечивающую украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

В 2015 году получила украинское гражданство.

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