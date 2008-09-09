Чернослив незаменим в лечения зубов

Дело в том, что в древности, когда холодильников ещё не изобрели, мексиканским поварам приходилось изобретать другие методы сохранения продуктов на жаре. Так, беречь мясо они советовали в черносливе – он якобы уберегал продукт от гниения. Это свойство сухофрукта и решил проверить глава кафедры фармацевтики Национального автономного университета Мексики (самого авторитетного медицинского учреждения страны).

В результате лабораторного исследования и проверки на зубной ткани, Риверо удалось выделить из чернослива вещество, которое борется с болезнетворными бактериями. Оно позволяет избавиться от большинства самых распространённых заболеваний зубов, и среди них воспаления дёсен, образование зубного камня, кариес. Причём употребление чернослива помогает не только предупредить, но и остановить развитие той или иной болезни.

Риверо отмечает, что поглощать чернослив килограммами не нужно, так как чернослив содержит много сахара и имеет слабительным эффект. Ученый активно взялся за разработку технологии, позволяющей выделить полезное вещество в достаточных для производства количествах. Возможно, его теория станет настоящим переворотом в области гигиены и избавит миллионы людей от неприятных походов к врачу и болезненных лечебных процедур.

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