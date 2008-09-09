Почему ухудшается память

Исследователи из университета Тафтса экспериментально доказали, что нехватка витаминов группы В препятствует нормальному функционированию головного мозга. Они наблюдали за поведением мышей, пища которых не содержала трех витаминов этой группы – фолиевой кислоты, В6 и В12. Животные, которых несколько недель держали на такой диете, демонстрировали явное ухудшение памяти и способности к обучению. Эти изменения по силе были вполне сравнимы с ухудшением работы мозга, свойственным очень пожилому возрасту.

Ученые полагают, что им удалось установить причину такого влияния дефицита витаминов группы В на работу мозга. Оно оказалось двояким. С одной стороны, лишение витаминов приводило к уменьшению длины и плотности мозговых капилляров, из-за чего ухудшалось кровоснабжение мозговых тканей. Помимо этого, в крови подопытных мышей в несколько раз возросла концентрация аминокислоты гомоцистеина, избыток которой чреват многими опасностями.

Невропатологи давно подозревают, что резкое повышение уровня гомоцистеина влечет разрушение мозговых тканей и способствует возникновению болезни Альцгеймера. Однако у подопытных мышей не было найдено никаких дегенеративных изменений мозга. Поэтому исследователи полагают, что эта аминокислота в больших количествах может вызывать какие-то нарушения обмена веществ, которые негативно сказывается на умственных способностях.

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