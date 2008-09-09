Харьковчан прививать индийской вакциной не будут

Завершилась проверка качества вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India. Информацию об этом распространила пресc-служба Минздрава Украины. По приведенным ими данным, исследования проводила лаборатория французского агентства санитарной безопасности товаров для здоровья и украинская Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения, и по результатам тестирования нескольких серий вакцины установлено их полное соответствие требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации охраны здоровья.

Итак, вакцина, уложившая в койку больше сотни людей и, возможно, ставшая причиной гибели 17-летнего мальчика в Донецкой области, признана отменной. И что же, теперь, как и задумывалось изначально, ею станут вакцинировать украинцев, в том числе и харьковчан?

Директор Департамента охраны здоровья и социальных вопросов Харьковского горисполкома Игорь Шурма настроен даже саркастически:

— Французы сделали экспертизу вакцины — вот пусть себе ее и колют, — предлагает он. — Пока не будет сертификации, соответствующей украинскому законодательству — в Харькове на такие авантюры никогда не пойдут. Нас не интересует сертификация Всемирной организации охраны здоровья или других иностранных государств.

— Вакцина, которая была применена с нарушениями, о чем свидетельствует возбуждение уголовного дела, привела к смертельному случаю. — считает директор Департамента охраны здоровья и социальных вопросов Харьковского горисполкома Игорь Шурма. — Чтобы ее позволить — нужно, чтобы люди, которые разрешат ее официальное применение (министр здравоохранения, главы облгос­администраций или начальники областных управлений охраны здоровья), несли персональную ответственность, в том числе и уголовную, в случае любых осложнений и нарушений после вакцинации. Свести все к ответственности главврачей и простых исполнителей аморально и безответственно.

Однако если вопрос о вакцине против кори еще может быть предметом дискуссий, то антикраснушная вакцина для юношей от 16 до 29 лет украинским планом вакцинации и законодательством не прописана. Показаний для прививок от краснухи для юношей вообще не существует, говорит Игорь Шурма.

— Если французы сертифицировали вакцину, которая наверняка привела к смерти, сотни госпитализаций и неизвестному количеству осложнений, пусть французы возьмут эту гуманитарную помощь и начнут вакцинировать ею молодых людей, которые проживают в Париже, — предлагает Игорь Шурма. — Всемирная организация охраны здоровья заплатила за вакцину пять миллионов долларов и передала ее в виде гуманитарной помощи нам. Я бы хотел знать фамилии «филантропов», за чьи средства закупили эту вакцину, думаю, всем украинцам было бы небезынтересно узнать, кого им «благодарить» за заботу о состоянии здоровья нашего народа.

Смерть мальчика пока за семью печатями

Тем временем причину гибели подростка, которому сделали прививку от кори и краснухи в Донецкой области, еще не установили. 22 августа пресс-служба Минздрава Украины сообщила, что Генеральная прокуратура Украины отказала Министерству здравоохранения в предоставлении информации о результатах судмедэкспертизы по поводу причины смерти А. Тищенко.

Сайт Минздрава сообщает, что представители Генпрокуратуры извлекли патоморфологические материалы в мае 2008 г., не позволив комиссии МОЗ ознакомиться с результатами анализа, который установил бы реальные причины смерти. 4 июля Министерство охраны здоровья направило письмо с просьбой предоставить информацию судмедэкспертов Генпрокуратуры Украины или позволить представителям МОЗ исследовать материалы собственными силами. В ответ Генпрокуратура Украины направила министру охраны здоровья Василию Князевичу письмо, в котором говорится, что их главное управление по расследованию особо важных дел назначило дополнительную экспертизу, которую поручили провести экспертам Медицинской академии наук Украины. «До окончания экспертизы предоставить указанную МОЗ информацию и материалы не представляется возможным», — якобы заверили в генпрокуратуре.

vecherniy.kharkov.ua