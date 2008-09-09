Сидячий образ жизни сокращает жизнь

Уровень физической активности оказывает непосредственное влияние на скорость старения организма человека. Люди, ведущие сидячий образ жизни, стареют в среднем на десять лет раньше, чем их более активные ровесники, утверждают британские ученые.

В исследовании, проведенном специалистами из Королевского колледжа Лондона приняли участие 2400 пар близнецов. Участники заполнили анкеты, указав частоту и интенсивность физических нагрузок, и сдали анализ крови. Руководитель исследования Линн Черкас и ее коллеги измерили длину теломер хромосом в клетках крови участников и сопоставили полученные показатели с данными опроса.

Теломеры – концевые фрагменты хромосом, не несущие наследственной информации. Их основной функцией является защита клеточной ДНК от деформаций и повреждений. Длина теломер, сокращающихся с каждым делением клетки, считается основным индикатором старения организма. По данным исследователей, ежегодно длина теломеры сокращается в среднем на 21 пару нуклеотидов – элементарных структур молекулы ДНК.

Однако у участников этот показатель существенно различался в зависимости от степени их физической активности. В среднем длина теломеры у людей с минимальной физической активностью (16 минут в неделю) оказалась на 200 нуклеотидов короче, чем у наиболее физически активных (199 минут в неделю). Другими словами, наиболее активные люди имели такую же длину теломер, как и те, кто был на 10 лет моложе, но вел сидячий образ жизни, сообщили ученые. Эта разница была особенно заметна при сравнении близнецов, имеющих различный уровень активности.

Ученые предположили, что организм физически неактивных людей более чувствителен к воспалению и повреждению клеток под воздействием кислорода. В тоже время физическая активность помогает справляться со стрессами, способствующими укорочению теломер.

newsland.ru