12 сентября - празднование Дня фармацевтического работника

12 сентября в рамках празднования Дня фармацевтического работника в Национальном дворце искусств “Украина” состоится церемония награждения победителей IХ Всеукраинского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины “Панацея 2008”.

На праздничном вечере руководители Министерства здравоохранения, Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения поздравят аптечных работников, производителей лекарственных средств с их профессиональным праздником.

Ведущими праздника будут известные звезды украинского телевидения Юрий Горбунов та Валерия Ушакова, а популярная украинская группа “Океан Эльзи” подарит работникам фармацевтической отрасли Украины праздничное настроение.

В ходе мероприятия состоится церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины “Панацея-2008”.

Будут отмечены победители в номинациях:

• “Аптека года”

• “Аптечная сеть года”

• “Компания года”

• “Препарат года”

• “Персона года”:

– “Провизор года”

– “Менеджер года”

– “Общественной деятель отрасли”.

Организаторами (Минздрав Украины, "ПК Здорово") совместно с аналитическим партнером – компанией MASMI была разработана оригинальная методика определения лауреатов в номинациях “Аптека года”, “Аптечная сеть года”, “Провизор года”, “Менеджер года”, “Общественный деятель отрасли”. Определение победителей проходило в два этапа. Сначала были проведены глубинные интервью с экспертами фармацевтической отрасли, которые помогли сформулировать четкие критерии определения победителей, после чего состоялось расширенное анкетирование лидеров отрасли по этим критериям.

Победители в номинациях “Препарат года” и “Компания года” определялись организаторами совместно с аналитическими партнерами – компаниями MDM, RMBC, SMD на основании комплекса маркетинговых данных за год (III,IV квартал 2007 года и I, II квартал 2008 года).

Приглашаем всех, кому небезразлично к развитие фармотрасли, посетить наиболее примечательное фармацевтическое событие года – празднование Дня фармацевтического работника и церемонию объявления победителей Всеукраинского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли Украины “Панацея 2008”!

Аккредитация представителей СМИ обязательна! Тел. аккредитации: 424 00 19

8 050 614 47 43. Mail: pressa@dslz.gov.ua.

Официальный сайт конкурса www.panacea.org.ua.