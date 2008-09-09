59-летняя француженка благополучно родила тройню

Француженка в возрасте 59 лет благополучно родила тройню, сообщил накануне журналистам представитель парижской больницы Пор-Руаяль. Два мальчика и девочка появились на свет в ночь с субботы на воскресенье.

По словам врачей, роженице пришлось делать кесарево сечение, но "все прошло очень хорошо". Мальчики весят 2320 г и 2090 г при росте 47 и 46 см. Вес девочки составляет 2420 г, а рост - 46 см.

Эти дети появились на свет благодаря операции по искусственному оплодотворению, проведенной за границей, где женщине ввели донорскую яйцеклетку.

Во Франции подобные процедуры ограничены законодательством, согласно которому пересадка разрешается в случае патологического бесплодия пациентки или риска передачи ребенку серьезного заболевания. Также, по закону, будущие родители должны быть репродуктивного возраста. При этом многие французские клиники ограничиваются принятием пациенток до 42 лет в связи с небольшим числом доноров.

Донорство во Франции является добровольным, анонимным и бесплатным.