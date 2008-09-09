В.Князевич: В Украине начался второй этап антивакцинальной кампании

Заявление Министра здравоохранения Украины Василия Князевича относительно выступлений отдельных депутатов Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию причин смерти подростка из г. Краматорска.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич осудил заявления отдельных депутатов Верховной Рады Украины, обратив внимание на развертывание очередной волны антивакцинальной кампании. В заявлении, в частности, отмечается:

“Массовые сообщения в электронных и печатных СМИ со ссылкой на членов Временной следственной комиссии Виктора Коржа и Вадима Колесниченко относительно прямой связи смерти подростка из Краматорска с вакцинацией против кори/краснухи засвидетельствовали, что в стране начался второй этап антивакцинальной кампании. К сожалению, утверждение о том, что в нынешней кампании больше политики, чем задекларированного беспокойства о здоровье нации, подтвердилось. Ведь заявления политиков раздаются в то время, когда:

- Не завершено следствие Генеральной прокуратуры Украины и не обнародован ее вердикт;

- Не назван окончательный диагноз смерти подростка судмедекспертами ГПУ, и не проведена патологоанатомическая конференция с привлечением самого широкого круга ученых АМН Украины, специалистов Минздрава и международных экспертов, которые бы предоставили консолидированный вывод;

- Не заслушан отчет Временной комиссии в стенах парламента и не принято постановление относительно результатов ее работы.

Не есть ли преждевременные комментарии свидетельством того, что правда не интересует политиков, если речь идет о политической целесообразности?

Антивакцинальные кампании происходили во многих странах. Их целью всегда были меркантильные бизнесовые интересы, а чаще всего – политические последствия. В первую очередь – это привлечение электората, который поверил во вредность вакцинации и готов избирать во власть тех политиков, которые якобы защитят от прививок. Именно таким походом за голосами в эту предвыборную пору предопределена хорошо профинансированная и скоординированная антивакцинальная кампания. Ради достижения ее политических целей, ради голосов электората пренебрегают даже смертью ребенка, развернуты и вбиваются в общественное сознание самые невероятные инсинуации вокруг вакцины и вакцинации. Делается это с осознанием того, что никакой ответственности и никакого наказания за такие действия и их последствия никто не понесет. Так же, как никто не понес ответственности при использовании языкового вопроса или противопоставления Востока – Западу Украины в избирательных технологиях. Горький урожай этих технологий мы пожинаем в последние годы. Но в медицине таким урожаем станут эпидемии и смерти. Население уже отказывается не только от дополнительной, но и от плановой вакцинации. Произнося высокопарные заявления о “геноциде нации” горе-политики сознательно (или нет?) наносят разрушительный удар по плановым прививкам в Украине. Уже сегодня прививки получили на 10 % меньше детей и подростков, чем за соответствующий период 2007 года. Международное врачебное сообщество откровенно смеется над бессмыслицами о “белке в вакцине” или “абортивном материале индийских женщин”, которые упоминаются в комментариях политиков, которые называют себя врачами. Неужели понятие доказательной медицины стало в Украине пустыми словами? В отчете Временной комиссии приведены факты и предположения, которые не отвечают действительности, научно не подтверждены, не доказаны и являются нарушением ст. 83 Временного регламента Верховной Рады Украины.

И последнее. Должно ли общество доверять комиссии, которая создана с нарушениями норм действующего законодательства и Регламента Верховной Рады Украины? Ведь народные депутаты Виктор Корж и Юрий Гайдаев не имели права принимать участие в работе Временной следственной комиссии, поскольку именно они подписывали основные соглашения относительно проведения дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи. На эти нарушения обращают внимание и общественные организации, и отдельные народные депутаты.

Как врач и как министр, проанализировав все доступные мне факты, выводы, согласования, риски и прогнозы, считаю, что та работа, которая осуществлена Правительством Украины вместе с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Министерством здравоохранения и Министерством семьи, молодежи и спорта независимо от того, кто в 2005-2008 году их возглавлял, заслуживает одобрения и поддержки. Потому что каждый премьер-министр, каждый министр сделали одно время все от них зависимое, чтобы достичь для украинских граждан такого же уровня защищенности от кори и краснухи каким он есть в 42 странах Европы и многих других развитых странах мира. Официально сообщаю, что качество вакцины еще раз проверено и подтверждено в Украине и в независимой французской экспертной лаборатории. Профессионально проанализированы результаты уже проведенных более чем 113 тысяч прививок, из которых зафиксировано только 0,007% поствакцинальных реакций.

Что вынудило отдельных народных депутатов перечеркнуть работу сотен украинских и международных специалистов – покажет жизнь. Министерство здравоохранения Украины готово доводить свою правоту в судебном порядке как в Украине, так и международных судебных инстанциях.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич