Чем полезна дыня?

Действительно, дыню по праву можно назвать королевой осени, ведь ее ароматная мякоть помогает нам избавиться от ряда заболеваний, сделать стройнее фигуру, да и просто порадовать своим прекрасным вкусом. Так что не отказывайте себе в удовольствии насладиться этим прекрасным лакомством, главное – делайте это правильно.

Этот южно-азиатский плод появился в нашей стране в двенадцатом веке, одна беда – растет она у нас не везде хорошо, а ведь дыня – это настоящий кладезь витаминов.

И не стоит думать, что есть дыню – это просто, ею нельзя завершать прием еды, а вот между этими приемами дыней можно прекрасно перекусить.

Дело в том, что переваривается она в кишечнике, поэтому не стоит отправлять ее в желудок, где ей придется дожидаться своей очереди, чтобы усвоиться организмом.

Да и томясь в ожидании, она начнет бродить, так как в мякоти большое количество углеводов, что приводит к повышенному газообразованию, отрыжке, вызывает чувство тяжести в животе, колики и прочим проявлениям метеоризма.

Съедать этот ароматный плод следует сразу после нарезания, она плохо переносит хранение в таком виде даже в холодильнике.

А повышенное наличие сахаров в дынной мякоти создает отличную среду для размножения бактерий, которые могут стать причиной отравления и серьезных кишечных инфекций.

Перед тем, как разрезать дыню, ее следует тщательно вымыть, используя для этих целей щетку, ведь у нее кожура неровная, и, помимо земли и пыли, в них застревают возбудители острых кишечных инфекций, а это может привести даже к таким серьезным заболеваниям, как дизентерия, или даже холера.

Ну, а теперь давайте же и о приятном. Сок и мякоть дыни полезны при анемии, за счет содержания в ней солей железа.

Каротин усиливает остроту зрения, а пектин стимулирует кишечную моторику, связывает и выводит токсины.

Данный сок прекрасно промывает организм и выводит из него лишнюю жидкость, удаляет микробы, которые вызывают воспалительные процессы в почечных лоханках.

Сок очень полезен и при заболеваниях печени, мочевого пузыря, сердечно-сосудистых патологиях, ревматизме, кожных заболеваниях, облысении, не говоря уж о его косметологических свойствах.

Если вы возьмете за правило употреблять ежедневно в течение всей осени по два-три ломтика дыни, то вы добавите свежести и яркости вашим губам, сияния глазам, блеска волосам и гладкости кожи.

Если же вы страдаете сахарным диабетом, то придется ограничить потребление дыни, но не отказывайтесь от нее категорически. Посоветуйтесь с эндокринологом, ведите строгий учет съеденного в хлебных единицах (ХЕ), что позволит не превышать установленную врачом норму углеводов.

Дынная мякоть по праву считается уникальным комплексом натуральных витаминов, которые стимулируют в организме процессы омоложения и его очищение.

Если ваша проблема состоит в лишнем весе, нездоровом цвете лица и в общей зашлакованности организма, то смело можно воспользоваться дыней, которая поможет преодолеть эти неприятности и избавиться от пары килограммов за неделю.

Первый завтрак должен состоять из четырехсот граммов дыни, очищенной от кожуры, а второй – из стакана кефира.

В обед следует съесть опять четыреста граммов дыни, двести граммов отварного риса и запить трапезу стаканом зеленого чая.

Полдник должен состоять из чая с сухариками, а на ужин можно приготовить двести граммов гречки, перловки или картофеля, употребить которые следует с сырыми овощами и курятиной или нежирной говядины в количестве двести граммов.

Если же вы желаете избавиться от витилиго, возрастных пятен и угревой сыпи, то воспользуйтесь следующим рецептом: разомните вилкой дынную мякоть и нанесите ее на лицо тонким слоем. Оставьте на десять-пятнадцать минут, после чего промокните лицо бумажной салфеткой и нанесите на него питательный крем.

Если же такие маски станут регулярными, то вам удастся выровнять цвет лица, сделать кожу более эластичной и избавиться от прыщей.

Если после отпуска, проведенного под южным солнцем, ваша кожа стала сухой, шелушится и покрылась морщинками, то вам нужно смешать две-три столовых ложки мякоти дыни со столовой ложкой сметаны и одним яичным желтком. Вначале протрите дынным соком лицо и шею, а затем слоями накладывайте приготовленную маску, когда подсохнет последний слой, следует держать ее в течение пятнадцати минут, после чего умыться теплой водой.

При облысении или при выпадении волос, следует втирать дынный сок в корни вымытых волос, оставить его на десять-пятнадцать минут, а затем смыть теплой водой.

Для поддержания тонуса кожи накладывайте на лицо маску дважды-трижды в неделю: смешайте две столовых ложки свежеотжатого сока , с двумя чайными ложками меда, двумя яичными желтками, половиной чайной ложки соли и половиной стакана густой и очень теплой манной каши.

Такую маску следует держать на лице двадцать-тридцать минут, после чего смыть теплой водой.

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