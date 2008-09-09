В Латвии - вспышка гепатита А

Вспышка гепатита-А зафиксирована в Латвии - в государственный центр инфектологии за последнюю неделю доставлен 171 человек с симптомами этой болезни, сообщили в Государственном центре инфектологии Латвии.

Из-за переполненности центра больных приходится размещать даже в неприспособленных для их содержания помещениях.

Причиной распространения инфекции врачи называют сезонное отсутствие иммунитета, а также отсутствие прививок от этой болезни у большинства жителей.

"Белорусские новости"