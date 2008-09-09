В сырах выявлена смертельная бактерия

Органы санитарного контроля провинции Квебек потребовали отозвать из продажи в общей сложности 11 видов сыров местного производства из опасений, что они могут быть заражены опасным патогеном - бактерией листерия.

С прилавков изымаются не только те сорта, в которых может быть опасная для человека бактерия, но и те сыры, которые лежали на витринах рядом.

В группу риска попали такие сорта сыра, как чеддер, мраморный, асиаго, гауда, швейцарский, пармезан, моцарелла, гаварти, колби, ля брик и различные варианты сыра фета.

Полный список продукции, изымаемой из торговли приводится на официальном сайте компании Ivanhoe Cheese Inc.

За последние два дня санитарные инспекторы побывали в 300 магазинах. У одной из монреальских компаний изъяты 326 килограммов продукции местных сыроваров, у другой - товар на 100 тысяч долларов.

Представитель министерства сельского хозяйства Квебека Ги Оклэ на созванной в воскресенье пресс-конференции признал, что приняты "драконовские меры", однако подчеркнул, что на первом месте должна стоять защита здоровья потребителей.

В последние дни в провинции зафиксирован один случай смерти от листериоза - опасного заболевания, вызванного бактериальным заражением пищи, и выявлено 18 заболевших.

Жесткие меры в сфере санитарного контроля в Квебеке обусловлены еще и тем, что в целом по Канаде за последние три недели выявлены 13 смертных случаев от листериоза, вызванного заражением мясопродуктов. Источник этой вспышки определен - два разделочных агрегата на мясоперерабатывающем заводе в окрестностях Торонто.

Правительство Канады уже заявило о намерении сформировать независимую группу экспертов для расследования всех обстоятельств массового бактериального заражения продуктов, но лишь после того, как нынешняя вспышка листериоза сойдет на нет.

Бактерия листерия - крайне опасна для человеческого организма и часто приводит к летальному исходу. Бактерия обычно проникает в молоко и молочные продукты - такие как сыр или творог.

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