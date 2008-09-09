Чем опасно недосыпание?

Потеря сна, даже в течение нескольких коротких часов ночью, может побудить иммунную систему прекратить защиту тканей и органов. Нерегулярный и беспокойный сон активирует ключевую клеточную тропу, вызывающую разрушительный процесс воспаления, говорят американские эксперты. По их предположениям, нормальный глубокий сон наоборот ослабляет риск сердечных болезней и аутоиммунных расстройств, связанных с нехваткой ночного отдыха.

В исследовании Университета Калифорнии и Йельского университета утром, после бодрствования с 11 часов вечера до трёх часов ночи, у добровольцев были измерены уровни ядерного фактора NF или фактора транскрипции, который играет жизненно важную роль в передаче подстрекательных сигналов организма. Оказалось, что частичный дефицит сна увеличивает воспалительный ответ тела и способствует сильным воспалительным процессам, потенциально развивающим широкий спектр хронических заболеваний, включая артрит, диабет и определённые раковые опухоли. Как говорят медики, миллионы людей во всём мире ежедневно намеренно лишают себя сна, подвергая опасным рискам собственное здоровье

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