Молоко снижает риск рака на 60%

Исследование, опубликованное журналом American Journal of Clinical Nutrition, показало, что кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, снижают риск заболевания пожилых женщин раком на 60%.

Этот вывод был сделан на основе исследования, продолжавшегося 4 года. В его рамках были обследованы более 1 тысячи женщин в возрасте 55-ти лет и старше. Испытуемые были разделены на три группы. Первая получала пищевые добавки, содержащие кальций и витамин D, вторая - только кальций, третья - плацебо. По сравнению с контрольной, третьей группой, риск заболевания раком для представительниц первой группы снизился на 60%, для второй - на 47%.

Авторы исследования рекомендуют ежедневно выпивать 3 стакана молока.

podrobnosti.com.ua