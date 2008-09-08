Способность к математике является врожденной?

Во время научного эксперимента группа американских специалистов из университета Джона Хопкинса провела исследование и установила, что способность детей к точной математике является врожденной.

Психологи заявляют, что способность к точной математике определяется врожденной способностью к примерной оценке количества предметов.

Ученые провели научный эксперимент, в ходе которого протестировали подобную способность у 64 школьников, возраст которых составлял 14 лет. Во время теста перед испытуемыми на экране компьютера появлялись картинки с синими и желтыми кругами разных размеров, и школьникам быстро нужно было ответить, каких кругов больше.

Что характерно, вначале показывались картинки, где число кругов одного цвета было значительно больше, чем число кругов другого цвета. А вот с каждым новым изображением количество кругов разных размеров постепенно приближались к одинаковой отметке.

Специалисты заметили, что количество ошибок участников теста возрастало, так как им тяжелее было подсчитать на глаз количество кругов разных цветов, но у всех с разной скоростью. Именно эту скорость психологи и приняли за характеристику развитости чутья.

Психологи добавляют, что чем лучше ученик оценивал количество кругов на глаз, тем лучше он показывал себя на экзамене, и наоборот

korrespondent.net