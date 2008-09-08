В Нигерии пропагандируются браки между ВИЧ-инфицированными

Правительство нигерийского штата Баучи организует знакомства ВИЧ-инфицированных мужчин и женщин в целях создания семьи. Предполагается, что с помощью этой меры удастся замедлить распространение ВИЧ-инфекции в стране, сообщает BBC.

Любой ВИЧ-позитивный житель штата имеет право обратиться в специальный консультативный центр с просьбой подобрать ему спутника жизни. В частности, за последние несколько недель «служба знакомств» для ВИЧ-инфицированных помогла завязать отношения 70 парам, сообщили в правительстве.

Нигерийский штат Баучи придерживается законов шариата, которые не одобряют использование презервативов. Кроме того, там принята полигамия, способствующая распространению вируса СПИДа. По мнению правительства штата, пропаганда браков между ВИЧ-инфицированными поможет замедлить распространение ВИЧ, а также смягчит психологическую травму, связанную с их изоляцией.

Между тем, представители UNAIDS (Программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом) высказали озабоченность в связи с новой практикой в Нигерии. Они отметили, что потенциальные супруги могут быть заражены различными штаммами вируса, взаимодействие которых может ухудшить течение болезни и привести к появлению более агрессивных штаммов. Именно поэтому таким людям рекомендуется использовать презервативы, сообщил представитель UNAIDS Уоррен Наамара. Он также отметил, что ВИЧ-инфицированным супругам не рекомендуется заводить детей – поскольку они могут рано остаться сиротами, потеряв обоих родителей.

По статистике, около 3% населения Нигерии – 2,4 миллиона человек – инфицированы ВИЧ.