Израильские врачи бесплатно проверят украинок на рак

В Харькове ведущие профессора Израиля в начале октября этого года проведут первую бесплатную акцию, в ходе которой украинок будут обследовать на выявление рака молочной железы.

Согласно статистике, в Украине ежегодно раком молочной железы заболевают 15 тысяч женщин, половину из которых вылечить не удается. Причиной такой ситуации специалисты называют несвоевременное выявление болезни.

Только в Харьковской области каждый год медики регистрируют свыше 8 тысяч больных на онкопатологии. При этом 14% из них находятся в запущенных стадиях. Учитывая эту статистику по инициативе Харьковской ОГА, впервые ведущие врачи наибольшей специализированной клиники Израиля Horev Medical Centre проведут бесплатную диагностику по маммологичным патологиям.

Как сообщил главный терапевт хайфского медцентра доктор Роман Барак, комплексное бесплатное обследование пациентов будет длиться два дня. По его завершении пациенту будет выдано медицинское заключение и рекомендации относительно методов лечения в случае выявления заболевания.

"Люди имеют разные возможности. Наша цель – указать им нужное направление, установить диагноз и определить тактику. А дальше в условиях Харькова, Киева или за рубежом они смогут продлить лечение", - отмечает Барак.

Необходимо отметить, что подобные акции, по прогнозу специалиста, могут позже состояться и в других городах-миллионниках Украины.

DW-WORLD.de