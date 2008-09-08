Депутаты не доверяют выводам о смерти подростка

Народные депутаты Украины из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагают выразить недоверие председателю Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию причин смерти подростка из г. Краматорска Донецкой области и массовых осложнений после проведения вакцинации против кори и краснухи среди населения Донецкой области, а также по проверке правомерности применения вакцины, которой были проведены указанные прививки, Виктору КОРЖУ (фракция Партии регионов) и члену этой комиссии Юрию ГАЙДАЕВУ (фракция КПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте. Авторами его являются народные депутаты Украины из фракции НУ-НС Владимир КАРПУК, Владимир МОЙСИК, Лилия ГРИГОРОВИЧ.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что народные депутаты Украины Виктор КОРЖ и Юрий ГАЙДАЕВ не могут принимать участие в работе Временной следственной комиссии, поскольку именно они, будучи соответственно министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Министром здравоохранения, принимали участие в подписании основных соглашений по проведении дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи. “Следствием этого стало предвзятое отношение к реализации задач, поставленных перед Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины", - отмечается в документе .

В проекте постановления также предлагается пересмотреть персональный состав и переизбрать председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию причин смерти 17-летнего подростка в г. Краматорске Донецкой области и массовых осложнений после проведения вакцинации против кори и краснухи среди населения Донецкой области, а также по проверке правомерности применения вакцины, которой были проведены указанные прививки.

Как сообщал сегодня УНИАН со ссылкой на газету “Сегодня” Парламентская комиссия по расследованию гибели школьника Антона Тищенко из Краматорска Донецкой области пришла к выводу, что причиной смерти 11-классника стала индийская вакцина от кори и краснухи. Об этом заявил журналистам председатель этой комиссии, народный депутат Украины В.КОРЖ (фракция Партии регионов).

В то же время один из членов комиссии В.КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) сообщил газете, что «окончательный вердикт будет принят сразу после заседания комиссии». По его словам, «уже сейчас известно, что вакцина, которой делали прививку краматорському школьнику, не была сертифицирована у нас. Препарат проходил испытание в Африке. К нам же его завезли по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и в нарушение нашего законодательства он не прошел сертификацию».