Комиссия ВР установила, что школьник умер от вакцины против кори и краснухи

Парламентская комиссия по расследованию гибели школьника Антона Тищенко из Краматорска Донецкой области пришла к выводу, что причиной смерти 11-классника стала индийская вакцина от кори и краснухи. Как сообщает газета «Сегодня» (№ 200к(3036) от 8. 09.2008 года»), об этом заявил журналистам глава этой комиссии, народный депутат Украины Виктор КОРЖ (фракция Партии регионов).

В то же время один из членов комиссии Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) сообщил газете, что «окончательный вердикт будет вынесен сразу после заседания комиссии». По его словам, «уже сейчас известно, что вакцина, которой прививали краматорского школьника, не была сертифицирована у нас. Препарат проходил испытание в Африке. К нам же она была завезена по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и в нарушение нашего законодательства не прошла сертификации».

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что комиссия пришла и к «намного более печальным выводам», - более половины вакцин, которыми в Украине прививают детей и взрослых, не сертифицированы.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. В течение 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.

5 июня Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для расследования причин смерти 17-летнего подростка в Краматорске Донецкой области.