Стресс - умейте его контролировать!

Вам не удается как следует отдохнуть и вам не удается как следует поработать. У вас такое ощущение, словно желудок завязан узлом. Это все стресс. Он может довести вас до изнурения. Но самая большая проблема заключается в том, что он руководит вами в ваших действиях и приводит к новым неприятностям.

Несмотря на плохую репутацию, стресс является одной из систем защиты организма, одной из лучших систем. Когда мы ощущаем опасность, например мчащийся на нас автомобиль, в организме происходит выброс адреналина и других химических веществ, которые делают нас более готовыми к неожиданностям, поднимают наше кровяное давление, увеличивают силы, скорость и время реагирования.

Это хорошо, если угрожающая опасность требует физических действий. К сожалению, наш организм не отличает физической опасности от умственного напряжения. Когда мы нервничаем по поводу того, например, что приближается срок сдачи работы, в организме может произойти такой же выброс определенных химических веществ, как в момент, когда мы видим надвигающийся на нас автомобиль. И если мы не сможем «сжечь» эти химические вещества, развив физическую деятельность, они проникнут в кровоток и начнут создавать проблемы.

Исследования показали, что стресс может привести к ослаблению иммунной системы. В ходе одного из исследований 266 наблюдаемых, большинству из которых было около 30 лет, подвергли воздействию вируса, вызывающего насморк, а затем посмотрели, кто из них заболел. Оказалось, что среди заболевших у 28,6% были небольшие признаки стресса, зато заболели 42,4% людей с высоким уровнем стресса. В чем причина? В том, что стресс может препятствовать клеткам, присутствующим в крови, противодействовать болезни.

Другие исследования показали, что у женщин, которые плохо справляются со стрессом, чаще образуются опасные жировые отложения в области живота. Так, исследование, в ходе которого наблюдали 42 тучных женщины, показало, что у женщин с отложениями жира на животе содержание стрессовых гормонов было большим, чем у женщин, у которых большая часть жира откладывается на бедрах. Все врачи знают, что женщины с конституцией первого типа подвержены в большей степени риску развития болезни сердца.

До наступления менопаузы женщины хорошо защищены от проблем с сердцем. Эту защиту обеспечивает эстроген, который не дает образовываться бляшкам на стенках артерий. Но после того, как выработка эстрогена прекращается, риск развития сердечных приступов у женщин становится таким же как у мужчин. Именно в это время действие стресса может оказаться особенно разрушительным. Стресс приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, к повышению давления, в результате происходят изменения в кровеносных сосудах, отчего кровь легче свертывается. Стресс может изменять характер взаимодействия между холестерином и стенками артерий и привести к усилению образования бляшек.

Хотя обычно женщины получают отсрочку на 20-30 лет от заболеваний сердца, стресс сказывается на молодых женщинах по-другому. Наблюдение за 5872 беременными женщинами показало, что у женщин, испытавших от умеренного до сильного стресса в последнем триместре, 1,2-1,75 раза чаще случались преждевременные роды.

Само общество обрушивает на женщин стресс. Сейчас, когда женщины, подобно мужчинам, стараются добиться успехов в профессиональной деятельности, мы оказываемся перед таким стрессом, как никогда раньше.

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