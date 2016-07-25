В Украину поступила вакцина для профилактики бешенства

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

«В Украину прибыло 91 393 дозы вакцин для профилактики бешенства Рабипур®РСЕС антирабическая вакцина В.Р., закупленные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за средства государственного бюджета Украины на 2015 год», - говорится в сообщении.

По данным министерства, сейчас вакцины уже растаможены.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявляли, что ожидаемая партия вакцины против бешенства – 91 393 дозы - позволит обеспечить потребность в этой вакцине на 100%.