Самый грязный город в Украине

Центральная геофизическая обсерватория МЧС обнародовала данные об уровне загрязненности атмосферы городов Украины. Самыми грязными городами признаны Макеевка, Днепродзержинск, Одесса, Донецк и Горловка. По информации МЧС, воздух в этих населенных пунктах содержит наибольшее количество вредных веществ.

Наибольшие проблемы с экологией на Донбассе. Далее в "грязном" рейтинге следуют города Днепропетровской, Запорожской, Луганской областей и даже Крыма. А вот качество воздуха в Киеве, по данным экспертов, выше среднего по стране. В списке экологически неблагополучных городов столица заняла место в третьем десятке.

Лидерство Макеевки (город-сателит Донецка) в рейтинге самых экологически неблагополучных городов специалист обсерватории объясняет резким повышением уровня бензопирена – вещества первого класса опасности. Его в атмосфере города в 4,6 раза больше допустимого уровня. "Возможно, это вызвано повышенными выбросами предприятий, возможно, неудачно сложившимися погодными условиями. Из-за слабого ветра и пониженного уровня рассеиваемости капли бензопирена накапливались в атмосфере", – говорит Ирина Колесник, начальник отдела информации ЦГО.

Глава отдела экологии Макеевского горсовета Владимир Новосад утверждает, что высокий показатель загрязненности в первую очередь спровоцирован большим количеством промышленных предприятий. "У нас один металлургический завод, два коксохимических, один труболитейный. Кроме того, огромный вред экологии наносит угольная отрасль, в первую очередь шахты, которые полностью так и не были закрыты", – говорит чиновник. По его словам, возле шахт находятся терриконы. Некоторые из них дымятся. В итоге пыль и грязь разносятся по всему городу.

В Одесском городском совете высокий уровень загрязненности атмосферы связывают с большим количеством автомобилей. При этом чиновники курортного города поспешили поставить под сомнение объективность самого индекса обсерватории МЧС. "Для расчета этого индекса берутся во внимание 5 компонентов. В промышленных районах на первое место выходят промышленные выбросы, у нас – выбросы автомобилей. Вот и получается, что по объемам загрязненности атмосферы Одессу нельзя причислить к лидерам. По индексу – мы в первой десятке", – утверждает первый заместитель начальника управления экологической безопасности Валентина Дацюк.

А вот согласно экспертной оценке ООН, на данный момент самыми экологически неблагополучными городами мира считаются Мариуполь и Кривой Рог – металлургические центры Украины.

По данным экологов, предприятия черной металлургии, угольной промышленности и тепловые электростанции являются основными загрязнителями атмосферного воздуха в регионе. На них приходится почти 83% всех вредных веществ, попадающих в атмосферу.

Мариуполь производит 425,6 тысяч тонн выбросов в год – 26% по Донецкой области. Также в группу "лидеров" входят Донецк, который выбрасывает 168,9 тыс. т вредных веществ, Макеевка – 124,8 тыс. т, Енакиево – 66,1 тыс. т.

Жители промышленных центров дышат не только пылью, но и тяжелыми металлами, фенолом, фтористым водородом, бензапиреном, диоксидом азота и другими соединениями.

В Донецкой области, площадь которой составляет 4,4 % территории Украины, сосредоточена пятая часть промышленности страны.

А вот воздух столицы, по данным геофизической лаборатории, стал чище, чем в 2007 году. В результате столица переместилась с 23-го на 29-е в рейтинге. Однако в Киеве есть районы, где уровень загрязнения постоянно высокий. Среди них – район Бессарабской и Московской площадей, район станций метро "Шулявская" и "Тараса Шевченко", а также Проспект Победы.

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