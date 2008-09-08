Кто рискует получить инсульт?

Существует множество расстройств, которые способны обворовывать вашу молодость, но инсульт является самым опасным и самым стремительным врагом. В одно мгновение полная сил, пышущая здоровьем женщины может потерять способность говорить, свободно двигаться и даже ясно мыслить.

Инсульт развивается внезапно и атакует головной мозг. Различают две основные разновидности инсульта. Ишемический инсульт, встречающийся примерно в 80% случаев, когда часть головного мозга оказывается лишенной притока крови и мозговые клетки умирают от отсутствия кислорода. Он развивается в результате затвердевания и закупорки сонных артерий, по которым кровь поступает от шеи к голове. Ишемические инсульты могут также вызываться мерцательной аритмией, нерегулярностью сердечных сокращений, ведущей к образованию тромбов, которые способны перемещаться по телу и могут застрять в сосуде головного мозга.

На долю геморрагических инсультов приходится 20% случаев. Они вызываются кровоизлиянием в мозг, или из кровеносного сосуда на поверхность мозга, или из артерии внутри мозга. Эти инсульты могут быть еще более тяжелыми, смертность приближается к 50%. По данным исследований у женщин в возрасте от 30 до 44 лет инсульты встречаются в 2 раза реже, чем у мужчин той же возрастной группы. Какую-то роль может играть и наследственная предрасположенность, но не ясно, насколько велика эта роль. Опасность увеличивается с возрастом. Более молодые женщины в некоторой степени защищены от инсульта большим количеством эстрогена, который вырабатывается в их телах. Это способствует снижению холестерина и препятствует развитию атеросклероза, то есть уплотнению артерий. Однако после менопаузы число инсультов резко возрастает. К 65 годам опасность инсульта для женщин и мужчин становится примерно одинаковой.

Беременность несколько повышает риск, хотя инсульты во время беременности встречаются очень редко. Степень риска увеличивается по нескольким причинам. Во время беременности изменяется свертываемость крови, несколько повышается давление. Исследования показали также, что некоторым фактором риска является употребление определенных противозачаточных пилюль, особенно для курящих женщин старше 35 лет и для женщин с высоким кровяным давлением.

Высокое артериальное давление приводит к инсульту, ускоряя развитие атеросклероза и вызывая повреждение мелких кровяных сосудов. Курение также повышает риск развития инсульта, ускоряя закупорку сонных артерий. По данным исследования, в ходе которого велось наблюдение за 117 000 дипломированных медсестер в возрасте от 35 до 55 лет, курящие женщины в 2 раза чаще страдают от инсультов, чем некурящие.

Чем больше курили наблюдаемые, тем большему риску они подвергались. По сравнению с некурящими у женщин, выкуривающих от 1 до 14 сигарет в день, инсульты наблюдались в 2 раза чаще, а у тех, кто выкуривал от 35 до 44 сигарет (около двух пачек) – в 4 раза чаще. Диабетики также подвержены большому риску возникновения инсульта. Тучные женщины и женщины с высоким уровнем холестерола крови чаще страдают от атеросклероза, и поэтому риск возникновения инсульта для них тоже повышен.

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