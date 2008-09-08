Мобильные телефоны вызывают бессонницу

Ученые из университета Уэйна в Мичигане (США) совместно со шведскими коллегами провели исследование и обнаружили, что излучение мобильных телефонов вызывает бессонницу и изменяет структуру сна.

Группа ученых провела научный эксперимент, в котором приняли участие 70 добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет. Одну группу испытуемых специалисты подвергли действию излучения, которое аналогично испускаемому мобильными телефонами, а другая группа подобного излучения не испытывала.

В результате оказалось, что у испытуемых, которые подвергались воздействию излучения, стадия глубокого сна наступала медленнее и длилась меньше, чем у других участников эксперимента.

Как полагает руководитель исследования, ученый Бенгт Арнетц, излучение мобильных активирует стрессорную систему мозга, в результате чего становится труднее человеку расслабиться и уснуть.

Кроме того, эксперт отметил, что разговор по мобильному перед сном также не является полезным для организма: мозг приходит в состояние возбуждения дополнительно к возбуждению от радиации.

Ранее известный эксперт по раковым заболеваниям, доктор Вини Куран, опубликовал результаты своего последнего исследования, которые свидетельствуют о том, что мобильные телефоны убивают гораздо большее количество людей, нежели курение.

РИА Новости